В Красноярском крае в ДТП со школьным автобусом погиб один человек
В Красноярском крае школьный автобус попал в ДТП на трассе «Саяны». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Авария произошла на участке дороги из Минусинска в сторону Красноярска, где автобус с 13 детьми столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибла водитель легковушки, один ребёнок получил травмы и госпитализирован с подозрением на переломы ноги и бедра со смещением. Несколько дней ранее регион накрыли сильные снегопады, последствия которых сейчас устраняют.
Ранее стало известно о столкновении поезда с краном в Таиланде. В результате трагедии погибли не менее четырех человек.
