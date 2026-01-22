В строительство сухого порта в Люберцах инвестируют 400 млн рублей
Крупный логистический центр построят в городском округе Люберцы, инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Компании «Сухой порт Люберцы» предоставили земельный участок на льготных условиях — без проведения торгов.
«Общая площадь распределительного центра составит четыре тысячи квадратных метров, там разместят складской комплекс, транспортные коридоры, погрузочно-разгрузочные площадки, грузовые платформы, а также административные помещения и комнаты для нужд работников», — говорится в сообщении.Первый зампред правительства области — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева отметила, что благодаря запуску сухого порта в Люберцах появится ещё 30 рабочих мест.