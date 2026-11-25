25 ноября 2026, 18:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

День донора провели в Луховицах в среду, 25 ноября. В результате удалось собрать 37,8 литра крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Выездную акцию организовал Московский областной центр крови (МОЦК). Участие в ней приняли 108 человек. После осмотра врача к сдаче допустили 84 донора.



