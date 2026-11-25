Жители Луховиц сдали на выездной донорской акции около 40 литров крови
День донора провели в Луховицах в среду, 25 ноября. В результате удалось собрать 37,8 литра крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Выездную акцию организовал Московский областной центр крови (МОЦК). Участие в ней приняли 108 человек. После осмотра врача к сдаче допустили 84 донора.
Стать донором может любой человек в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных: на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.«Собранная кровь будет использована для пострадавших в ДТП, людей с ожогами и травмами, онкобольных, новорожденных с патологиями и пациентов с сильной кровопотерей», — сказала менеджер по связям с общественностью МОЦК Ирина Алексенко.