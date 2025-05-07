Ступинцы зажгут сотни свечей как знак единства фронта и тыла в военные годы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В городском округе Ступино 8 мая проведут патриотическую акцию «Помним подвиг на фронте, помним подвиг в тылу». Мероприятие посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Акция пройдёт у стелы «Город трудовой доблести» и у Вечного огня в сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова. Она должна стать символом единства фронта и тыла в достижении Великой Победы. Это важное событие, когда мы сможем выразить благодарность и уважение тем, кто отстоял Родину», – сказали в пресс-службе.Центральной частью мероприятия станет церемония зажжения свечей в память о героях, отдавших жизнь за свободу и мирное небо. Огни символизируют неугасающую память.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Мероприятие на улице Горького у стелы «Город трудовой доблести» состоится 8 мая в 20:30. Организаторы приглашают на него всех желающих.
Вечером состоится торжественная передача Ступинскому историко-краеведческому музею «Капсулы Победы» с посланием потомкам. Откроют её в 100-летнюю годовщину Победы.
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Лора Луганская