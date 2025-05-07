Ступинцы зажгут сотни свечей как знак единства фронта и тыла в военные годы

Праздничные застолья в России традиционно включают алкогольные напитки, но это приносит вред участникам торжества, а для главных героев Дня Победы — ветеранов и детей войны — спиртное ещё опаснее из-за их возраста, поэтому традицию следует изменить. Об этом заявил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.