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Ступинцы зажгут сотни свечей как знак единства фронта и тыла в военные годы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В городском округе Ступино 8 мая проведут патриотическую акцию «Помним подвиг на фронте, помним подвиг в тылу». Мероприятие посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Акция пройдёт у стелы «Город трудовой доблести» и у Вечного огня в сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова. Она должна стать символом единства фронта и тыла в достижении Великой Победы. Это важное событие, когда мы сможем выразить благодарность и уважение тем, кто отстоял Родину», – сказали в пресс-службе.
Центральной частью мероприятия станет церемония зажжения свечей в память о героях, отдавших жизнь за свободу и мирное небо. Огни символизируют неугасающую память.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Мероприятие на улице Горького у стелы «Город трудовой доблести» состоится 8 мая в 20:30. Организаторы приглашают на него всех желающих.

Вечером состоится торжественная передача Ступинскому историко-краеведческому музею «Капсулы Победы» с посланием потомкам. Откроют её в 100-летнюю годовщину Победы.

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Поисковики Подмосковья в этом году планируют около 300 экспедиций
07 мая 2025, 12:06

Фото: t.me/i_bryntsalov

Подмосковные поисковые объединения в этом году проведут около 300 экспедиций. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив огромный вклад поисковиков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
«В Московской области действует 12 поисковых объединений. Это 113 отрядов и более 3 тыс. человек. Наши поисковики возвращают имена героев, восстанавливают связь поколений и сохраняют историческую правду. В прошлом году они провели более 380 экспедиций, 94 из них – на территории региона. На подмосковной земле были найдены и с почестями захоронены останки 207 бойцов. Установлены имена и судьбы восьми защитников Родины», – написал Брынцалов в своём ТГ-канале.
Он также напомнил, что в Московской области реализуются проекты «Битва за Москву», «Судьба Солдата», проводятся уроки мужества. В преддверии Дня Победы спикер Мособлдумы поблагодарил поисковиков Подмосковья за их благородную миссию – оживлять страницы истории и делать всё, чтобы никто не был забыт.

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#подмосковье
#московская область
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Жителей Воскресенска научили вычислять телефонных мошенников
07 мая 2025, 11:58

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую акцию по информированию жителей об основных приёмах телефонных мошенников и способах противодействию им провела сотрудница полиции в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции «Осторожно — мошенники!» сотрудница полиции рассказала жителям об используемых сейчас злоумышленниками схемах обмана, а также объяснила, как защитить своё имущество от их посягательств и призвала не терять бдительность. Она особенно подчеркнула, что ни в коем случае нельзя никому сообщать свои личные данные», — говорится в сообщении.
Всем участникам акции были также вручены памятки, в которых написан алгоритм действий при общении по телефону с мошенниками.

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#мвд московской области
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Каширский художник Карамнов создал на городской набережной новый арт-объект
07 мая 2025, 11:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

На набережной в Кашире появился новый арт-объект. Масштабное граффити с изображением родника и ярких листьев создал местный стрит-арт художник Иван Карамнов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это не первая работа Ивана в городе. Ранее он нарисовал на стене дома по улице Садовой мурал, посвященный воинам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Чтобы точнее перенести рисунок на полотно такого размера, художник использовал собственную технику разметки», – отметили в администрации.

По словам самого художника, идеей мурала было сохранить память о защитниках Отечества

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#граффити
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Нарколог Холдин предложил новую традицию празднования Дня Победы
07 мая 2025, 11:44

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Праздничные застолья в России традиционно включают алкогольные напитки, но это приносит вред участникам торжества, а для главных героев Дня Победы — ветеранов и детей войны — спиртное ещё опаснее из-за их возраста, поэтому традицию следует изменить. Об этом заявил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В обществе до сих пор есть традиция отмечать праздники непременно с алкоголем на столе, а еще дарить спиртное мужчинам. Такое алкогольное поздравление ветеранов, детей войны, которым уже очень много лет, может причинить серьёзный вред пожилому человеку. Поэтому от алкоголя в этот день стоит отказаться. А ещё лучше — сделать праздники без спиртного новой семейной традицией», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что праздники без спиртного не помешают людям общаться и радоваться, а у детей на основе этого позитивного примера сформируются здоровые привычки.

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#алкоголь
#здоровье
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В Подмосковье после циклона устранили все нарушения в основной сети 6-110 кВ
07 мая 2025, 11:35

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Сотрудники компании «Россети Московский регион» полностью завершили восстановительные работы на энергообъектах основой сети 6-110 кВ. Именно они в основном обеспечивают электроснабжение населённых пунктов, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
«Целиком закончены в том числе работы по восстановлению высоковольтной сети напряжением 6-10 кВ в наиболее пострадавшем Дмитровском городском округе. Помимо этого, специалисты энергокомпании продолжают отрабатывать индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ, которая непосредственно обеспечивает электроснабжение жилых домов. Компания помогает в организации и проведении ремонтных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство», – отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что по сетям 0,4 кВ напряжение подаётся либо по основной схеме, либо по резервной. Передвижные электростанции позволяют подавать электричество в дома жителей до окончания основных работ на электросетях.

Бригады энергетиков продолжат круглосуточно работать до полного устранения последствий рекордного майского циклона и восстановления электроснабжения всех пострадавших от непогоды потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что в ночь на 2 мая из-за аномального снегопада и сильного ветра в регионе упало много деревьев, они повредили ЛЭП. В Подмосковье были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Нарушения электроснабжения затронули более 26 тыс. человек. Последствия непогоды ликвидировали более 200 аварийных бригад.

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Основные работы по восстановлению энергоснабжения в Подмосковье завершены
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