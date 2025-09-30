В Ступино начался капремонт стадиона «Металлург»

30 сентября 2025, 14:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

В Ступино по областной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» стартовал капитальный ремонт стадиона «Металлург». Работы рассчитаны на 2025–2026 годы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ход строительства проверил глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских. В обсуждении приняли участие депутаты, представители Общественной палаты, спортивной школы «Ока» и жители города.



На данный момент подрядчик выполнил более 65% демонтажных работ в центральном здании, удалены устаревшие конструкции, идёт подготовка к обновлению помещений. Проект охватит свыше 50 тыс. кв. м: реконструкцию главного здания, футбольного поля с легкоатлетическим сектором и трибунами, открытых теннисных кортов, более 5 тыс. кв. м плоскостных сооружений и 17,5 тыс. кв. м территории стадиона.



«Капитальный ремонт стадиона "Металлург" — один из самых ожидаемых проектов для ступинцев. Его завершение даст возможность заниматься спортом в комфортных современных условиях и станет центром притяжения для молодежи, семей и всех любителей активного образа жизни», – отметил Сергей Мужальских.