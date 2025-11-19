В Ступине обсудили реализацию программы «100 прудов и озер»
Очистку водоёмов по губернаторской программе «100 прудов и озер» обсудили на общегородском совещании в Ступине. Мероприятие провёл глава округа Сергей Мужальских. С докладом выступил его заместитель Сергей Медведев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сергей Медведев напомнил, что за предыдущие годы в рамках реализации программы в округе очистили четыре водоёма: озеро Глубокое в селе Ивановское, пруды в посёлках Михнево и Малино, а также городской пруд в Ступине.
«Кроме того, регулярно проводятся субботники по уборке берегов от мусора», — сообщил Сергей Медведев.Он также рассказал, что на портале «Добродел» проводится голосование за водоёмы, которые могут включить в программу «100 прудов и озер» на будущий год. От Ступина в список вошли десять объектов. Отдать свой голос за один из них можно по ссылке. Голосование продлится до 10 декабря.