Медведица напала на двух мужчин в Хабаровском крае и загрызла одного из них
В Хабаровском крае медведица насмерть загрызла мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Трагедия случилась недалеко от посёлка Мухен. Двое местных жителей отправились к реке, однако на берегу неожиданно встретили медвежат вместе с их матерью. Хищница стала защищать своё потомство и набросилась на людей. В результате нападения один из мужчин скончался от полученных ран, а второму удалось спастись. Более подробной информации об инциденте в публикации не приводится.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье медведицу Майку, которую содержали в ужасных условиях, внезапно вывезли в неизвестном направлении вместе с клеткой. Волонтёры забили тревогу. По их словам, теперь судьба животного вызывает серьёзные опасения.
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