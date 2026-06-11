Взрыв в Китае унёс жизни семерых, еще семнадцать человек пострадали
Не менее семи человек погибли, еще семнадцать пострадали в результате взрыва в Китае. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Трагический инцидент случился в ночь с 10 на 11 июня в уезде Синъань, который входит в городской округ Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района. По информации правоохранительных органов, предварительное следствие уже исключило версию о взрыве бытового газа. Специалисты продолжают выяснять точные причины случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ХМАО задержали мужчину, похитившего маленькую девочку. Ребенка искали два дня. Оказалось, что местный житель Нижневартовска все это время не выпускал пострадавшую из своего дома, заставляя её подчиняться своим приказам.
Этой ночью в посёлке Большой Луг Иркутской области загорелся частный дом, пламя потушили примерно за полчаса. В результате погибли два человека: взрослый и несовершеннолетний.
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