Взрыв в Китае унёс жизни семерых, еще семнадцать человек пострадали

11 июня 2026, 05:58

Xinhua: В Китае при взрыве семь человек погибли и еще семнадцать пострадали

Фото: iStock/Guilherme Soares

Не менее семи человек погибли, еще семнадцать пострадали в результате взрыва в Китае. Об этом сообщает агентство Xinhua.