Ветеран СВО рассказал о своём опыте участия в программе «Герои Подмосковья»

25 октября 2025, 10:27

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Проект помогает ветеранам развивать управленческие навыки и готовит специалистов для работы в органах власти.





Финалист программы, лейтенант запаса и ветеран СВО Игорь Какушкин отметил, что обучение открывает новые возможности и даёт ценный практический опыт. По его словам, участники встречаются с действующими управленцами — главами городов и специалистами, которые делятся реальными знаниями и примерами из работы.



«В первую очередь, эта программа открывает передо мной новые возможности. Прежде всего — это знакомство с людьми, а также не с простыми, а с действительно интересными практиками, которые на собственном опыте показывают, как решать вопросы, преодолевать трудности и добиваться результата. Спикеры — не теоретики из учебников, а действующие управленцы, главы городов, специалисты, которые делятся конкретным опытом», — отметил он.