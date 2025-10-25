Ветеран СВО рассказал о своём опыте участия в программе «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», направленной на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к гражданской жизни. Проект помогает ветеранам развивать управленческие навыки и готовит специалистов для работы в органах власти.
Финалист программы, лейтенант запаса и ветеран СВО Игорь Какушкин отметил, что обучение открывает новые возможности и даёт ценный практический опыт. По его словам, участники встречаются с действующими управленцами — главами городов и специалистами, которые делятся реальными знаниями и примерами из работы.
«В первую очередь, эта программа открывает передо мной новые возможности. Прежде всего — это знакомство с людьми, а также не с простыми, а с действительно интересными практиками, которые на собственном опыте показывают, как решать вопросы, преодолевать трудности и добиваться результата. Спикеры — не теоретики из учебников, а действующие управленцы, главы городов, специалисты, которые делятся конкретным опытом», — отметил он.Какушкин рассказал, что во время обучения группа посещала Балашиху, Красногорск и Дубну, где участники провели целый день с главой города, знакомясь с организацией местного самоуправления и работой администрации.
Для участия в программе необходимо заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе и пройти собеседование. Успешные кандидаты получают возможность пройти обучение и стажировку в структурах власти региона.