В Ступине поймали рецидивистку за кражу колёс

21 апреля 2026, 11:50

Полицейские задержали в Ступине ранее судимую местную жительницу по подозрению в краже комплекта колёс. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление о краже подал законный владелец колёс. Он рассказал, что его имущество похитили из гаража.





«Следствие установили, что женщина проникла в запертый гараж, повредив замок, и вынесла чужое имущество», — говорится в сообщении.