В Ступине поймали рецидивистку за кражу колёс
Полицейские задержали в Ступине ранее судимую местную жительницу по подозрению в краже комплекта колёс. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о краже подал законный владелец колёс. Он рассказал, что его имущество похитили из гаража.
«Следствие установили, что женщина проникла в запертый гараж, повредив замок, и вынесла чужое имущество», — говорится в сообщении.Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
