Жительница Шаля погибла под колесами собственного автомобиля

15 августа 2025, 08:28

Фото: iStock/lakshmiprasad S

В поселке Шаля Свердловской области произошла трагедия: 30-летняя женщина была задавлена своим автомобилем «Нива», который она оставила без включенного стояночного тормоза. Об этом пишет РИА Новости.