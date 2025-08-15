Жительница Шаля погибла под колесами собственного автомобиля
В поселке Шаля Свердловской области произошла трагедия: 30-летняя женщина была задавлена своим автомобилем «Нива», который она оставила без включенного стояночного тормоза. Об этом пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы региональной госавтоинспекции, инцидент произошел, когда женщина попыталась сесть в машину.
Автомобиль, оставленный на участке с уклоном, начал самопроизвольно двигаться и наехал на свою владелицу, после чего съехал в кювет. Прибывшие на место происшествия медики констатировали у пострадавшей тяжелые травмы. Несмотря на экстренную госпитализацию, спасти женщину не удалось.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося. Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения правил безопасности при парковке автомобилей.
