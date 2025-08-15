Достижения.рф

Человеческие останки нашли в нечистотах при подозрительных обстоятельствах

WCAX: В навозной яме в США обнаружили человеческие останки
Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В американском штате Висконсин в навозной яме были обнаружены человеческие останки. Об этом сообщает WCAX.



Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Представители ведомства назвали обстоятельства произошедшего подозрительными.

Власти начали расследование. Личность человека, обнаруженного в нечистотах, пока не объявлена.

До этого сообщалось, что в канализационном колодце в Одинцове обнаружили человеческие останки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

