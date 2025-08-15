Человеческие останки нашли в нечистотах при подозрительных обстоятельствах
WCAX: В навозной яме в США обнаружили человеческие останки
В американском штате Висконсин в навозной яме были обнаружены человеческие останки. Об этом сообщает WCAX.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Представители ведомства назвали обстоятельства произошедшего подозрительными.
Власти начали расследование. Личность человека, обнаруженного в нечистотах, пока не объявлена.
До этого сообщалось, что в канализационном колодце в Одинцове обнаружили человеческие останки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
