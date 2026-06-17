В Ступине пьяный мужчина сломал ворота, проник в школу и уснул
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Ступинские росгвардейцы пресекли противоправные действия мужчины, незаконно проникшего на охраняемый объект образования. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из школы на улице Домостроительной.
«К прибывшим на место экипажам Росгвардии обратился охранник. Он рассказал, что во время обхода территории услышал громкие крики, удары по окнам и входным дверям. Охранник сразу нажал тревожную кнопку. Осмотрев внутренние помещения учебного заведения, росгвардейцы обнаружили нарушителя спящим на лавке», – рассказали в пресс-службе.Как выяснилось, находившийся в состоянии сильного опьянения мужчина проник в школу, повредив механизм въездных ворот и запасную металлическую дверь. После этого он нашёл себе место и уснул.
Росгвардейцы задержали незваного гостя. Им оказался 53-летний житель Пермского края. Правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.