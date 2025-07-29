В Ступине за три года построят 12 блочно-модульных котельных

29 июля 2025, 11:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Модернизация системы теплоснабжения проводится в городском округе Ступино. О её реализации рассказал глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В госпрограмму до 2027 года включено строительство двенадцати блочно-модульных котельных и двух участков тепловых сетей, а также реконструкция двух котельных, капитальный ремонт двух центральных тепловых пунктов, котла и 14 участков теплосетей.





«На текущий и 2026 годы запланировано строительство шести блочно-модульных котельных. Они появятся в населённых пунктах Семёновское, Леонтьево, Михнево, Татариново и Жилево. Будут также построены теплосети в Жилево и Михнево и капитально отремонтировано десять участков теплосетей в Михнево и Ступино», — сказал Сергей Мужальских,