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В Ступине задержали 55-летнюю женщину, ставшую курьером телефонных мошенников

оригинал Фото: istockphoto.com/zoka74

55-летнюю женщину, подозреваемую в участии в мошеннической схеме в качестве посыльной, задержали полицейские округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Жертвой злоумышленников стала 66-летняя местная жительница. Ей позвонили неизвестные, преставившиеся сотрудниками портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга, убедили, что её учётную запись взломали и что теперь нужно перевести все деньги на «безопасный счёт».

«Обманутая пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей», — отмечается в сообщении.
Задержанную соучастницу преступления оставили под стражей до суда. Сейчас полицейские проверяют её причастность к другим аналогичным эпизодам, а также разыскивают её подельников.
Лев Каштанов

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