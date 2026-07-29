В Ступине задержали 55-летнюю женщину, ставшую курьером телефонных мошенников

29 июля 2026, 14:53

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55-летнюю женщину, подозреваемую в участии в мошеннической схеме в качестве посыльной, задержали полицейские округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Жертвой злоумышленников стала 66-летняя местная жительница. Ей позвонили неизвестные, преставившиеся сотрудниками портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга, убедили, что её учётную запись взломали и что теперь нужно перевести все деньги на «безопасный счёт».





«Обманутая пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей», — отмечается в сообщении.