Женщины обвиняют Джареда Лето в сексуальных преступлениях, которые длились 15 лет

29 июля 2026, 13:43

Четыре женщины обвиняют актёра и певца Джареда Лето в домогательствах

Джаред Лето (Фото: Instagram* / @jaredleto)

Голливудская машина снова сотрясается от скандала — на этот раз в центре внимания оказался 54-летний актёр и фронтмен 30 Seconds to Mars Джаред Лето. Британская вещательная корпорация BBC выпустила документальное расследование под названием «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret» («Джаред Лето: тёмный секрет Голливуда»), в котором 10 женщин поделились историями о встречах с артистом. Примечательно, что девять из них говорят об этом публично впервые.