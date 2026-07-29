Женщины обвиняют Джареда Лето в сексуальных преступлениях, которые длились 15 лет
Голливудская машина снова сотрясается от скандала — на этот раз в центре внимания оказался 54-летний актёр и фронтмен 30 Seconds to Mars Джаред Лето. Британская вещательная корпорация BBC выпустила документальное расследование под названием «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret» («Джаред Лето: тёмный секрет Голливуда»), в котором 10 женщин поделились историями о встречах с артистом. Примечательно, что девять из них говорят об этом публично впервые.
Четыре женщины предъявили Лето обвинения, которые, по их оценке, носят характер уголовных преступлений. Самый ранний эпизод датируется 2002 годом — тогда 17-летняя поклонница оказалась с актёром в ванной комнате мотеля в Лас-Вегасе. По её словам, Лето позвал её в душ под предлогом разговора, после чего начал целовать и принудил к прикосновениям интимного характера.
Вторая история развернулась в Лондоне, когда девушке было 19 лет. После афтепати она оказалась одна с Лето в тёмном гостиничном номере и попросилась переночевать. В ответ, как она утверждает, актёр грубо ответил угрозой в сексуализированной форме, заставив её испугаться за свою безопасность.
Третий случай — юридически самый тяжёлый. Одна из женщин заявила, что вступила с Лето в половую связь в Калифорнии, когда ей было 17 лет. В этом штате возраст согласия установлен на отметке 18 лет, поэтому подобные отношения квалифицируются как statutory rape (изнасилование по закону, независимо от согласия несовершеннолетней). Девушка утверждает, что когда она попыталась заговорить о возрасте согласия, Лето «просто отмахнулся» от этой темы.
Четвёртая история описывает груминг (психологическую обработку несовершеннолетней): 16-летняя девушка рассказывает, что актёр регулярно звонил ей, вёл сексуализированные беседы и как минимум однажды прямо предложил заняться сексом. Позже ей поступило соглашение о неразглашении (NDA), но она отказалась его подписывать. В распоряжении редакции BBC, как утверждается, есть копия этого документа.
Ещё четыре женщины сообщили, что в юном возрасте получали от Лето «странные и откровенно сексуальные» телефонные звонки, которые оставляли их в замешательстве. А один из эпизодов, описанных в расследовании, выглядит особенно цинично: в 2005 году на музыкальном фестивале 14-летняя девочка во время автограф-сессии услышала от Лето пошлый комментарий о своей груди, после чего актёр распорядился, чтобы охранник отвёл её за кулисы. Когда мать девочки подошла к Лето за объяснениями, он, по её словам, повторил свой комментарий уже в её присутствии.
Все описанные эпизоды охватывают период с 2002 по 2016 год — то есть Лето было от 30 до 40 с лишним лет, когда его предполагаемыми жертвами становились несовершеннолетние или едва достигшие совершеннолетия девушки.
BBC подчёркивает, что редакции удалось подтвердить часть рассказов через друзей и родственников женщин, которым те доверялись сразу после событий. В ряде случаев журналисты видели фотографии и переписки, косвенно подтверждающие версию собеседниц.
Двое мужчин, работавших с группой Лето многие годы, заявили, что в коллективе ощущалось напряжение из-за манеры общения актёра с подростками.
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