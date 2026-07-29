Суд оставил в силе приговор Елене Блиновской
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной за уход от налогов и отмывание денежных средств. Об этом пишет ТАСС.
Адвокат осужденной Наталия Сальникова заявила, что сторона защиты обжалует приговор. В марте прошлого года королеве марафонов был вынесен приговор в виде пяти лет лишения свободы. Однако через полгода апелляционный суд смягчил наказание, сократив срок до четырёх с половиной лет.
По данным SHOT, Елена Блиновская вновь обратилась с просьбой о досрочном освобождении. Она указала, что не может регулярно видеться со своими детьми, а её супруг Алексей находится в зоне боевых действий. Блогерша готова отбыть оставшуюся часть наказания после того, как её младшей дочери исполнится 14 лет, хотя сейчас девочке всего шесть. Уточняется, что в настоящее время Блиновская работает швеёй в колонии за шесть тысяч рублей в месяц.
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