В Ступине задержали машину с грузом наркотиков

10 июля 2025, 09:43

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали на 108 километре трассы М-4 «Дон» на территории округа Ступино иномарку, в которой перевозили наркотики. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. При этом водитель и пассажир, прибывшие из Ростовской области, вели себя подозрительно, поэтому правоохранители решили осмотреть автомобиль.





«Тайники оказались под обшивками спинок передних сидений. Там инспекторы ДПС нашли пять полимерных пакетов с порошкообразным веществом общим весом пять килограммов. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком эфедроном», — говорится в сообщении.