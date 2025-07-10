В Ступине задержали машину с грузом наркотиков
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали на 108 километре трассы М-4 «Дон» на территории округа Ступино иномарку, в которой перевозили наркотики. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. При этом водитель и пассажир, прибывшие из Ростовской области, вели себя подозрительно, поэтому правоохранители решили осмотреть автомобиль.
«Тайники оказались под обшивками спинок передних сидений. Там инспекторы ДПС нашли пять полимерных пакетов с порошкообразным веществом общим весом пять килограммов. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком эфедроном», — говорится в сообщении.Один из задержанных рассказал, что работу по перевозке наркотиков ему предложили в одном из мессенджеров. С февраля он ездил по координатам, откуда надо было забирать и куда привозить запрещённые вещества. А когда у него сломалась машина, он позвал с собой «на дело» знакомого, у которого есть автомобиль. Вместе они забрали груз эфедрона из города Пушкино Ленинградской области и везли его в Новочеркасск.