Неуловимый орский маньяк мог погибнуть несколько лет назад

10 июля 2025, 08:28

Фото: iStock/Olga Evtushkova

В Оренбургской области продолжаются расследования, связанные с загадочной судьбой неуловимого орского маньяка Валерия Андреева. По информации Министерства внутренних дел России, в районе озера Плотино в посёлке Аккермановка нашли труп мужчины с золотыми зубами, который может принадлежать разыскиваемому преступнику. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».