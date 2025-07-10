Неуловимый орский маньяк мог погибнуть несколько лет назад
В Оренбургской области продолжаются расследования, связанные с загадочной судьбой неуловимого орского маньяка Валерия Андреева. По информации Министерства внутренних дел России, в районе озера Плотино в посёлке Аккермановка нашли труп мужчины с золотыми зубами, который может принадлежать разыскиваемому преступнику. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Труп обнаружили еще в мае прошлого года, однако его личность до сих пор не установлена. На мужчине была футболка с надписью «коллекция 99 международных игр» и тёмные штаны. В связи с недавними событиями МВД распространило фоторобот погибшего, который вызвал интерес у местных жителей. Многие утверждают, что на изображении действительно изображен Валерий Андреев, подозреваемый в убийстве более 100 женщин.
68-летний Андреев, дальнобойщик из Орска, был активен в период с 2006 по 2012 год, когда он совершал свои преступления. Его называли местным потрошителем и Чикатило. В 2012 году его задержали после исчезновения 18-летней Ольги Журавлёвой, но отпустили из-за недостатка улик. В его машине нашли подозрительные предметы, такие как женское бельё и презервативы. После допроса он исчез и с тех пор находится в списке самых разыскиваемых преступников.
Интерпол активно искал Андреева, а МВД обещало вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за любую информацию, которая поможет в его задержании.
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