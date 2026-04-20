В Ступине задержали рецидивиста, укравшего смартфоны у пациентов больницы

20 апреля 2026, 15:30

Сотрудники Ступинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов в местной больнице. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Экипажу росгвардейцев сообщили, что находившийся на лечении в терапевтическом отделении мужчина похитил два сотовых телефона у пациентов из соседних палат.

«Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 39-летнего уроженца Белоруссии. Как выяснилось, ранее он уже был неоднократно судим за мошенничество и кражу. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции», – отметили в пресс-службе.