Продюсер Рудченко допустил, что в 2026 году популярность Надежды Кадышевой снизится

03 июня 2025, 12:13

Продюсер Рудченко допустил, что в 2026 году популярность Кадышевой снизится

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Популярность певицы Надежды Кадышевой может начать снижаться в следующем году. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.







«Но я не думаю, что такая популярность Кадышевой будет длиться вечно. И все-таки, наверное, в 2026 году будет заметно определенное утихание, — пояснил он.