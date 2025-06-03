Продюсер Рудченко допустил, что в 2026 году популярность Надежды Кадышевой снизится
Продюсер Рудченко допустил, что в 2026 году популярность Кадышевой снизится
Популярность певицы Надежды Кадышевой может начать снижаться в следующем году. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«Но я не думаю, что такая популярность Кадышевой будет длиться вечно. И все-таки, наверное, в 2026 году будет заметно определенное утихание, — пояснил он.
По словам продюсера, падение рейтингов исполнительницы будет происходить постепенно.
Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева собирается дать грандиозный концерт на 80 тысяч человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».