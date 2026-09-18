В Центре общественного наблюдения назвали подмосковные выборы прозрачными и законными

18 сентября 2026, 21:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Выборы в Московской области проходят прозрачно и в соответствии с законом. Такую оценку по итогам первого дня голосования дали в Центре общественного наблюдения в Одинцове.





Как сказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, в процессе мониторинга были задействованы более 4000 общественных наблюдателей от региональной ОП.

«За весь день через наш Центр общественного наблюдения прошли несколько сотен человек. Это эксперты, журналисты, общественные наблюдатели, представители разных муниципальных образований, общественных объединений. На протяжении всего дня они имели возможность отслеживать через стену видеонаблюдения все процедурные элементы на избирательных участках», – отметила Дмитриева.

«У нас все три дня 8 утра до 8 вечера работает телефон горячей линии. Сегодня звонков от наших жителей не было, жалоб не поступало. Отдельная благодарность сотрудникам участковых избирательных комиссий. Благодаря их высокой ответственности и профессионализму выборы проходят прозрачно, спокойно и в полном соответствии с законом», – сказала Фаевская.

«Уже с вчера мы получили беспрецедентное количество фейков в соцсетях и различных пабликах. Нашим избирателям сообщали, что на участках небезопасно, и ходить туда не надо. Фейки были от имени Избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и так далее. Наши коллеги отработали эти сообщения, рассказывая, что это именно фейки, и поступать нужно ровно противоположным образом тому, что нам рекомендуют наши противники. То есть надо идти и голосовать, что мы сегодня и сделали», – подчеркнула Юденич.