В супермаркете Красногорска задержали укравшего дорогой фен иностранца
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Во время патрулирования автоэкипаж получил сигнал тревоги от одной из охраняемых торговых точек на бульваре Строителей. Прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что в торговом зале молодой человек взял с полки фен стоимостью более 8 тысяч рублей и положил в свой рюкзак. После этого он попытался выйти за кассовую линию, не оплатив товар», – рассказали в пресс-службе.Однако сотрудники Росгвардии задержали вора. Им оказался 18-летний уроженец Центральной Азии.
Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства.