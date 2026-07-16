В Талдоме готовят к открытию отремонтированный корпус поликлиники
В корпусе Б взрослой поликлиники Талдома завершили капитальный ремонт, учреждение готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание обновили в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«В ходе капремонта в корпусе провели фасадные и кровельные работы, заменили инженерные сети, смонтировали систему вентиляции и кондиционирования, сделали перепланировку помещений и установили новую мебель. Кроме того, корпус соединили с основным зданием поликлиники крытым переходом», — говорится в сообщении.В здании откроют дневной стационар для пациентов гинекологического и онкологического отделений, процедурные кабинеты, женскую консультацию и стоматологию.