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В Талдоме готовят к открытию отремонтированный корпус поликлиники

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В корпусе Б взрослой поликлиники Талдома завершили капитальный ремонт, учреждение готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Здание обновили в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.

«В ходе капремонта в корпусе провели фасадные и кровельные работы, заменили инженерные сети, смонтировали систему вентиляции и кондиционирования, сделали перепланировку помещений и установили новую мебель. Кроме того, корпус соединили с основным зданием поликлиники крытым переходом», — говорится в сообщении.
В здании откроют дневной стационар для пациентов гинекологического и онкологического отделений, процедурные кабинеты, женскую консультацию и стоматологию.
Лев Каштанов

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