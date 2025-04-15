В Британии неизвестные осквернили почти сотню мусульманских могил

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В Великобритании полиция расследует осквернение 85 мусульманских могил, многие из которых были детскими. Об этом сообщает Telegraph.
«Полиция проводит расследование после того, как на кладбище... были повреждены по меньшей мере 85 мусульманских могил», — пишет газета.
Осквернение могил произошло в мусульманской части кладбища в Уотфорде. Как оказалось, многие из захоронений являются детскими. Разрушены и повреждены надгробные знаки. Виновники пока не известны.
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Иван Мусатов