В Британии неизвестные осквернили почти сотню мусульманских могил

В Турции 80-летняя Асие Кайтан оказалась под угрозой тюремного заключения после конфликта с внучкой. Женщина взяла на себя заботу о 18-летней Вурал после развода ее родителей, но строгий подход к воспитанию привел к инциденту. Об этом пишет Sabah.