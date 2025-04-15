В Челябинске рецидивист попытался зарезать 11-летнего мальчика

Фото: iStock/Diy13
В Челябинске правоохранители арестовали рецидивиста, который пытался зарезать 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
«Инцидент произошел в вечернее время 14 апреля во дворе одного из домов по улице Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска. У подозреваемого, находящегося в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, возник умысел на убийство ранее не знакомого 11-летнего мальчика», — передает ведомство.
Как оказалось, мужчина нанес несколько ударов ножом по пострадавшему. Ребенку помог случайный прохожий, который остановил преступника. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Почему мужчина решил убить малолетнего, не уточняется.
Читайте также:
«Я просил просто отпустить её»: актёр Илья Дель недоволен решением суда по Саше Дроздовой, ранившей его ножом
Многодетная мать зарубила топором троих детей в Канске
Убил и изнасиловал труп: за что студент Бауманки Исхаков лишил жизни возлюбленную и почему ее обвинили в случившемся
Иван Мусатов