В Талдоме началась подготовка к строительству пожарного депо
Подготовка к строительству пожарного депо на шесть машин началась на улице Красина в Талдоме. Сейчас подрядчик демонтируют расположенные на площадке деревянные строения. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы ведутся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
«В здании депо разместят пункты связи, помещения для личного состава и медпункт, а также гараж для пожарной техники и ее техобслуживания. На прилегающей территории обустроят площадки для манёвров, противопожарные подъезды и парковку», — говорится в сообщении.Завершить строительство планируется в текущем году.
Новое депо улучшит ситуацию с пожарной безопасностью в городе Талдом и других населённых пунктах округа.