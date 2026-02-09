В Талдоме началась подготовка к строительству пожарного депо

09 февраля 2026, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Подготовка к строительству пожарного депо на шесть машин началась на улице Красина в Талдоме. Сейчас подрядчик демонтируют расположенные на площадке деревянные строения. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы ведутся по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».





«В здании депо разместят пункты связи, помещения для личного состава и медпункт, а также гараж для пожарной техники и ее техобслуживания. На прилегающей территории обустроят площадки для манёвров, противопожарные подъезды и парковку», — говорится в сообщении.