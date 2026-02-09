В округе Чехов пожарные потушили баню и отстояли от огня жилой дом
Загоревшуюся баню потушили работники Мособлпожспаса в СНТ «Соколиная гора» на территории округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о пожаре поступила в девятом часу вечера в субботу, 7 февраля.
«Прибывшие на место спасатели увидели, что на садовом участке полыхает баня площадью восемь на восемь метров. Огонь мог перекинуться на расположенный рядом жилой дом», — говорится в сообщении.До прибытия пожарного расчёта огонь пытались тушить местные жители — они закидывали пламя снегом. Работники Мособлпожспаса развернули пожарные рукава и начали тушить баню и одновременно охлаждать соседнюю стену дома.
Пожар удалось ликвидировать, не допустив распространения огня на жилой дом. В ходе происшествия никто не пострадал.