В округе Чехов пожарные потушили баню и отстояли от огня жилой дом

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Загоревшуюся баню потушили работники Мособлпожспаса в СНТ «Соколиная гора» на территории округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Информация о пожаре поступила в девятом часу вечера в субботу, 7 февраля.

«Прибывшие на место спасатели увидели, что на садовом участке полыхает баня площадью восемь на восемь метров. Огонь мог перекинуться на расположенный рядом жилой дом», — говорится в сообщении.
До прибытия пожарного расчёта огонь пытались тушить местные жители — они закидывали пламя снегом. Работники Мособлпожспаса развернули пожарные рукава и начали тушить баню и одновременно охлаждать соседнюю стену дома.

Пожар удалось ликвидировать, не допустив распространения огня на жилой дом. В ходе происшествия никто не пострадал.
Лев Каштанов

