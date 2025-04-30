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В Талдоме поймали закладчика наркотиков

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

Фото: istockphoto.com/Andrey Mikhaylov

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«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.
«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.
В ходе личного досмотра полицейские изъяли из кармана куртки молодого человека свёрток из фольги с прессованным веществом. А в его рюкзаке обнаружилась упаковка зип-пакетов и электронные весы.

Экспертиза показал, что вещество в фольге — это гашиш, общий вес наркотика составил 100 граммов. Полиция установила, что молодой человек забирал из тайников-закладок наркотики по координатам, которые ему присылали кураторы, чтобы потом расфасовать «товар» и продавать на территории Дмитровского и Талдомского округов.

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Маршруты речной навигации запустят в Подмосковье 1 мая
30 апреля 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области стартует пассажирская речная навигация – с 1 мая начнут работать речные маршруты в Лыткарине, Коломне и Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка"» в выходные и праздничные дни будет курсировать теплоход «Москва». Протяженность маршрута – 24 км, время в пути – 1 час 40 минут. Маршрут будет работать до 28 сентября.

В Лыткарине перевозить пассажиров будет катер «Стриж» от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». Судно проходит маршрут протяжённостью 800 м. менее чем за 10 минут. Он будет функционировать до 20 ноября.

От причала «Серпухов» до причала «Сады» начнёт курсировать теплоход «Зуша». Длина маршрута составит 4 км, время в пути – 40 минут. Теплоход станет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника. Его работа продлится до 30 сентября.

Как напомнили в министерстве, оплатить проезд на водных маршрутах можно наличными деньгами, а также банковскими картами и транспортными картами «Стрелка».

По данным подмосковного Минтранса, в прошлом году речными маршрутами воспользовались более 40 тыс. раз. Это на 26% больше по сравнению с 2023 годом.

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В Подмосковье увеличили выплату на проезд в санаторий для детей-инвалидов
30 апреля 2025, 17:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Детям-инвалидам и сопровождающим их взрослым в Московской области положены не только бесплатные путёвки в санаторий, но проезд до и от места отдыха, при этом если семья везёт ребёнка на своей машине, им положена компенсация затрат. Сумму этой компенсации в регионе увеличили, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Компенсация за проезд на личном автомобиле к месту лечения и обратно для детей-инвалидов теперь увеличена на 20%. Если раньше размер компенсации варьировался от 10 тысяч 500 рублей до 12 тысяч рублей, то теперь он составляет от 13 тысяч до 15 тысяч рублей», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что в прошлом году компенсацию за доставку ребёнка-инвалида в санаторий и обратно получили более 300 семей.

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В Жуковском задержали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 420 тыс. рублей
30 апреля 2025, 17:24

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

В городском округе Жуковский полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что она является фигуранткой уголовного дела. Звонивший убедил женщину снять со счёта все сбережения и передать сотруднику «банковского надзора», чтобы якобы избежать ареста имущества и потери денег.
«Следуя инструкциям, пенсионерка с обналиченными деньгами направилась на вызванном для неё злоумышленниками такси в Москву и передала деньги молодому человеку. Через некоторое время потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба, по её оценке, составила 420 тыс. рублей», – пояснила Петрова.
В итоге подмосковные полицейские задержан по подозрению в совершении преступления 20-летнего жителя Пензенской области. По его словам, получив деньги, он оставил себе 15 тыс. рублей, а оставшуюся сумму перевёл координатору через криптовалютный кошелёк.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу. Правоохранители устанавливают соучастников преступления, а также причастность курьера к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

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В маршрут автопробега по городам-героям вошли восемь округов Подмосковья
30 апреля 2025, 17:05

Фото: пресс-служба проекта «Города-герои – города героев»

Автопробег в рамках патриотического проекта «Города-герои – города героев», приуроченного к юбилейным датам присвоения званий «Городов-героев», «Крепости-героя» и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Москве, часть маршрута пройдёт по Подмосковью, сообщает пресс-служба организатора проекта — Мосгордумы.
«Автопробег, который охватит все одиннадцать городов-героев России и Беларуси, а также Брест, удостоенный звания «Город-крепость», проходит по трём маршрутам: северному, западному и Южному», — говорится в сообщении.
В Подмосковье пробег охватит Домодедово, Видное, Каширу, округ Ступино, Кубинку, Можайский округ, Клин и Солнечногорск.

Проект «Города-герои – города героев» стартовал у обелиска «Москва — город-герой» на площади Дорогомиловская Застава. Участники акции на 11 брендированных машинах «Москвич» проехали по Садовому кольцу, а затем отправились по заданным маршрутам.

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Губернатор Воробьёв и глава МЧС Куренков поздравили сотрудников пожарной охраны
30 апреля 2025, 17:01

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Химках прошло торжественное мероприятие по случаю Дня пожарной охраны. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава МЧС Александр Куренков вручили награды огнеборцам, которые с риском для жизни ликвидируют бытовые, природные и техногенные возгорания.

Александр Куренков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Среди тех, кому вручены награды, – старший лейтенант Дмитрий Овсянников. Он участвовал в тушении пожара на пиротехническом предприятии в Сергиевом Посаде. Указом президента награждён медалью «За спасение погибавших».
«Произошёл взрыв пороха. Мы оперативно прибыли на место, начали доставать людей из-под завалов. Хочу отметить действия личного состава дежурных караулов, которые прибывали на пожар из разных подразделений. Они действовали умело и слаженно – тушили огонь, разбирали завалы, вытаскивали пострадавших, передавали их врачам, продолжали поиск тех, кто мог находиться в здании», – рассказал Овсянников.


В числе героев – и капитан Максим Воронков, организовавший эвакуацию людей при пожаре на складах в посёлке Свердловском Лосино-Петровского городского округа. Ему присвоено звание «Заслуженный пожарный Московской области».

Отмечены наградами и спасатели, тушившие пожар и разбиравшие завалы после теракта в «Крокусе». Это капитан Азим Гаплаев, полковник Александр Коврижных, майор Анатолий Балынин.

Андрей Воробьёв и Александр Куренков (Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО)

Губернатор и министр осмотрели в Химках зал оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях, пожарную часть и технику.

Каждый день на дежурство в Подмосковье заступают около 420 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники. В Подмосковье реализуется региональная программа обновления и совершенствования парка техники МЧС на 2025-2030 годы. Она позволит ежегодно приобретать более 20 единиц техники для подразделений пожарной охраны. Это автолестницы, автоцистерны, автомобили первой помощи и многое другое.

В прошлом году в Подольске на боевое дежурство встал автомобиль-база газодымозащитной службы. Он предназначен для спасательных работ, доставки к месту пожара боевого расчёта, воды, пенообразователя и пожарно-технического оборудования, тушения водой или воздушно-механической пеной. В этом году подобную технику закупят и для «Мособлпожспаса».

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

На вооружении пожарных и спасателей также современные технологии. В борьбе со стихией помогают беспилотники, которые помогают выявлять природные пожары, отслеживать ледовую обстановку, искать потерявшихся людей. Технологии БПЛА позволяют осуществлять тепловизионную разведку при распространении огня на больших площадях – заглядывать вглубь пожара без риска для сотрудников МЧС, доставлять средства спасения терпящим бедствие, тушить огонь с использованием системы сброса груза. До конца года в Подмосковье планируется закупить ещё 148 FРV-дронов и 12 тяжёлых пожарных дронов.

Для более точного распознавания в регионе внедряют технологии искусственного интеллекта. При мониторинге природных пожаров в подмосковных лесах активно используют данные со 134 видеокамер. В ближайшее время будет дополнительно установлено ещё пять видеокомплексов в самых пожароопасных местах.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Правительство Московской области помогает обновлять материально базу и технику пожарных подразделений. С 2012 года в регионе введено 102 новых пожарных депо. В этом году появятся ещё два – в городских округах Щёлково и Балашиха.

Сегодня на территории Московской области действуют 74 пожарно-спасательных подразделения Федеральной противопожарной службы, 215 подразделений Мособлпожспаса и свыше 60 – частной и добровольной пожарной охраны. Они отвечают более чем за 5,8 тыс. населённых пунктов, где проживают свыше 8 млн человек.

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