В Талдоме поймали закладчика наркотиков

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«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.
«Экипаж ДПС остановил автомобиль для проверки документов. Внимание правоохранителей привлёк молодой человек, ехавший в машине в качестве пассажира: при проверке документов водителя он сильно нервничал и вёл себя подозрительно», — говорится в сообщении.В ходе личного досмотра полицейские изъяли из кармана куртки молодого человека свёрток из фольги с прессованным веществом. А в его рюкзаке обнаружилась упаковка зип-пакетов и электронные весы.
Экспертиза показал, что вещество в фольге — это гашиш, общий вес наркотика составил 100 граммов. Полиция установила, что молодой человек забирал из тайников-закладок наркотики по координатам, которые ему присылали кураторы, чтобы потом расфасовать «товар» и продавать на территории Дмитровского и Талдомского округов.
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