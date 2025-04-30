Московские росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в организации незаконной миграции

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
При силовой поддержке ОМОН Авангард Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками СК И МВД России в столице пресекли деятельность участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Выяснилось, что злоумышленники искали иностранных граждан, которые желали получить гражданство Российской Федерации, но не имели на то законных оснований. За денежное вознаграждение подозреваемые заключали фиктивные браки и так обеспечивали возможность беспрепятственного нахождения, проживания и трудоустройства приезжих.
Сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек. Во время проведения обысков они изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к правонарушениям.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и Следственного комитета при поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в организации незаконной миграции.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек. Во время проведения обысков они изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к правонарушениям.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и Следственного комитета при поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в организации незаконной миграции.
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Ольга Енгалычева