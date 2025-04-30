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Московские росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в организации незаконной миграции

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

При силовой поддержке ОМОН Авангард Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками СК И МВД России в столице пресекли деятельность участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Выяснилось, что злоумышленники искали иностранных граждан, которые желали получить гражданство Российской Федерации, но не имели на то законных оснований. За денежное вознаграждение подозреваемые заключали фиктивные браки и так обеспечивали возможность беспрепятственного нахождения, проживания и трудоустройства приезжих.

Сотрудники правоохранительных органов задержали девять человек. Во время проведения обысков они изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к правонарушениям.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и Следственного комитета при поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в организации незаконной миграции.

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В Кузбассе сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом на территории парка
30 апреля 2025, 12:43

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Полысаеве Кемеровской области сотрудники ДПС устроили погоню за мотоциклистом прямо на территории парка.
Издание «Сiбдепо» опубликовало видео, как полицейские гонятся за мотоциклистом в парке между деревьями, а молодой человек пытается активно избежать задержания за нарушение правил дорожного движения.

Тем временем в Москве сотрудники ДПС также привлекли к ответственности водителя, который в дневное время дрифтовал на проезжей части, мешая проезду, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГАИ.

«Столичными госавтоинспекторами во время мониторинга сети интернет был выявлен видеоролик, на котором водитель, управляя автомобилем BMW, на ул. Столетова совершает неоднократные нарушения требований ПДД», — говорится в сообщении.

Личность нарушителя быстро установили. В итоге 20-летнего молодого человека задержали, а его автомобиль поместили на штрафстоянку.

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СВУ случайно взорвались в квартире украинских диверсантов в Югре
30 апреля 2025, 10:58

Фото: iStock/aerogondo

Самодельные взрывные устройства (СВУ) случайно сдетонировали в квартире двух украинских диверсантов в Югре. При помощи взрывчатки они планировали совершить подрыв военнослужащего, сообщает Telegram-канал Mash.
Всё произошло 12 апреля, когда мужчины собирали бомбы. После детонации произошло разрушение двух квартир. В результате произошедшего были госпитализированы пять человек, включая двух завербованных СБУ мужчин. Пострадавшим диагностировали повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют гражданина Молдавии, который, по предварительной версии, доставлял компоненты для СВУ в Россию на личном микроавтобусе. Транспортировка велась по маршруту Польша – Литва – Белоруссия – Россия. Компоненты будущих бомб камуфлировались в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их мужчине агент украинских спецслужб Валентин Павлюк в Иваново-Франковске.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.

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В Забайкалье трое пожарных, тушивших лесной пожар, перестали выходить на связь
30 апреля 2025, 10:25

Фото: iStock/DmyTo

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как трое пожарных, задействованных в тушении лесных возгораний в Тунгокоченском муниципальном округе Забайкальского края, перестали выходить на связь, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по региону.
Инцидент произошёл 23 апреля текущего года. Сотрудники противопожарной службы покинули территорию расположения сил, направившихся на ликвидацию пожара, и не выходили на связь с коллегами и руководством. В результате следствием было принято решение начать расследование обстоятельств происшествия.

Согласно официальным заявлениям ведомства, предприняты необходимые меры для установления точного местонахождения пожарных и выявления причин произошедшего.

На депутата Госдумы Милонова напали в вейп-ларьке в Ростове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На депутата Госдумы Милонова напали в вейп-ларьке в Ростове
30 апреля 2025, 10:08

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

В Ростове-на-Дону на депутата Госдумы Виталия Милонова было совершено нападение в ларьке с контрафактными вейпами. Об этом парламентарий рассказал в беседе с 360.ru.
Нападение произошло после посещения Милоновым кафедрального собора. На выходе он увидел ларёк с большими витринами, где продавали вейпы. Депутат отметил, что большинство изделий не имели обязательных марок и знаков качества, что указывало на возможную подделку.

Милонов оперативно вызвал полицейских, которые прибыли и приступили к осмотру продукции. В один момент в ларёк ворвался неадекватный мужчина, который начал толкать депутата и полицейских.

По словам парламентария, напавший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дебошира оперативно задержали и доставили в отдел.

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#ростовская область
#контрафакт
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Daily Mirror: шотландец месяцами подглядывал за 65-летней пенсионеркой
30 апреля 2025, 02:31

Фото: iStock/fpwing

Житель шотландского округа Перт-энд-Кинросс месяцами подглядывал за 65-летней пенсионеркой, которая является его соседкой. Об этом сообщает Daily Mirror.
Инцидент произошел в городе Питлохри. Как оказалось, сосед женщины, 49-летний Эндрю Томас, прикрепил мобильный телефон к одному из горшков с цветами в ее спальне. Когда устройство было обнаружено, на нем велась видеосъемка. В общем Томас записал 34 ролика на 40 часов и 45 минут.

По признанию мужчины, он разместил телефон в доме пенсионерки, так как испытывал к ней романтическое влечение. По словам адвоката, Томас рассчитывал, что дружба с пенсионеркой перерастет в нечто большее.

В итоге мужчина приговорен к 300 часам общественных работ. К тому же его внесли в список лиц, которые совершили преступление против сексуальной неприкосновенности. Теперь Томас сможет вступить в близкие отношения с женщиной только после предупреждения социальных служб.

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