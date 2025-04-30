Зумеры оккупировали заброшенный аквапарк в Краснодаре после смерти Паши Техника

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В Краснодаре произошло неожиданное событие: группа зумеров оккупировала заброшенный аквапарк, вдохновившись треком рэпера Паши Техника. Как сообщает Telegram-канал «Mash», подростки решили проверить, действительно ли в аквапарке так весело, как поет артист в песне своей группы Kunteynir «В аквапарке».
Судя по всему, они не разочаровались. Местные жители жалуются на шум и веселье, ведь ежедневно по территории комплекса бегают более ста школьников. Они прогуливают уроки, катаются на горках без воды и снимают TikTok-ролики.
Аквапарк закрыл свои двери в 2015 году из-за жалоб соседей на шум, но это не остановило смелых зумеров. На посту всего один охранник, поэтому попасть на территорию довольно легко.
Паша Техник родился в Москве 1 июля 1984 года. Его детство прошло в «криминальном» районе Лефортово. Позже музыкант признавался, что у него остались лишь три яркие ассоциации с ранними годами: школа, футбол и клей «Момент». В учебе Павел не блистал — в 10-м классе его оставили на второй год, после чего он решил перейти в ПТУ. С юных лет он проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу. На протяжении своей жизни Паша Ивлев сталкивался с различными зависимостями.
В марте этого года он отправился на отдых в Таиланд, где, по словам знакомых, перебрал с запрещенными веществами и получил серьезное отравление. 4 апреля проект «Выжившие» сообщил о его смерти в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть.
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Аквапарк закрыл свои двери в 2015 году из-за жалоб соседей на шум, но это не остановило смелых зумеров. На посту всего один охранник, поэтому попасть на территорию довольно легко.
Паша Техник родился в Москве 1 июля 1984 года. Его детство прошло в «криминальном» районе Лефортово. Позже музыкант признавался, что у него остались лишь три яркие ассоциации с ранними годами: школа, футбол и клей «Момент». В учебе Павел не блистал — в 10-м классе его оставили на второй год, после чего он решил перейти в ПТУ. С юных лет он проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу. На протяжении своей жизни Паша Ивлев сталкивался с различными зависимостями.
В марте этого года он отправился на отдых в Таиланд, где, по словам знакомых, перебрал с запрещенными веществами и получил серьезное отравление. 4 апреля проект «Выжившие» сообщил о его смерти в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть.
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Дарья Осипова