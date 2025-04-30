Зумеры оккупировали заброшенный аквапарк в Краснодаре после смерти Паши Техника

В Краснодаре произошло неожиданное событие: группа зумеров оккупировала заброшенный аквапарк, вдохновившись треком рэпера Паши Техника. Как сообщает Telegram-канал «‎Mash», подростки решили проверить, действительно ли в аквапарке так весело, как поет артист в песне своей группы Kunteynir «В аквапарке».