В Талдоме полицейские спасли потерявшихся в лесу подростков

24 марта 2026, 18:30

Двух подростков, потерявшихся в лесу у деревни Растовцы Талдомского округа, помогли спасти полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Патрульный экипаж, проезжавший по дороге рядом с деревней, остановил испуганный мальчик в промокшей одежде. Он рассказал, что пошёл в лес с двумя с друзьями, но на обратном пути стемнело, и они заблудились. Теперь он не знает, где двое его товарищей и что с ними.



Полицейские немедленно вызвали на место происшествие спасателей и скорую помощь, а также дополнительный экипаж ДПС. Мальчика передали медикам и начали разыскивать двух других ребят.





«Первого подростка удалось обнаружить спустя 20 минут. Он замёрз и был дезориентирован. Второго подростка нашли только три часа спустя — он был в пяти километрах от места начала спасательной операции. Парень полностью обессилел, сидел на земле в мокрой одежде и не мог двинуться дальше», — говорится в сообщении.