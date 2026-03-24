В Талдоме полицейские спасли потерявшихся в лесу подростков
Двух подростков, потерявшихся в лесу у деревни Растовцы Талдомского округа, помогли спасти полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Патрульный экипаж, проезжавший по дороге рядом с деревней, остановил испуганный мальчик в промокшей одежде. Он рассказал, что пошёл в лес с двумя с друзьями, но на обратном пути стемнело, и они заблудились. Теперь он не знает, где двое его товарищей и что с ними.
Полицейские немедленно вызвали на место происшествие спасателей и скорую помощь, а также дополнительный экипаж ДПС. Мальчика передали медикам и начали разыскивать двух других ребят.
«Первого подростка удалось обнаружить спустя 20 минут. Он замёрз и был дезориентирован. Второго подростка нашли только три часа спустя — он был в пяти километрах от места начала спасательной операции. Парень полностью обессилел, сидел на земле в мокрой одежде и не мог двинуться дальше», — говорится в сообщении.Нашедший его полицейский сообщил их координаты, дал пострадавшему сухую одежду и развёл костёр, чтобы тот мог обогреться в ожидании подмоги.
«Потеряшки» оказались москвичами 2009 и 2010 годов рождения. Они пошли в лес, чтобы обследовать заброшенное здание. Ребятам оказали первую медицинскую помощь, и когда выяснилось, что они вне опасности, их передали родителям.