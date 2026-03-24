Достижения.рф

Россиянина госпитализировали с оспой обезьян

Новый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Петербурге
Фото: iStock/maxim4e4ek

Еще один человек заразился оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Сейчас заболевший находится в инфекционном отделении больницы имени Боткина, его диагноз подтвержден. Всего с начала 2026 года, по данным канала, в городе зафиксировали два случая этого заболевания.

О госпитализации пациента также сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник, в своем телеграм-канале. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее главный врач сети клиник «Инстамед», эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева заявила, что риск массового заражения оспой обезьян в России остается низким.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0