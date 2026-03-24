Россиянина госпитализировали с оспой обезьян
Еще один человек заразился оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Сейчас заболевший находится в инфекционном отделении больницы имени Боткина, его диагноз подтвержден. Всего с начала 2026 года, по данным канала, в городе зафиксировали два случая этого заболевания.
О госпитализации пациента также сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник, в своем телеграм-канале. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее главный врач сети клиник «Инстамед», эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева заявила, что риск массового заражения оспой обезьян в России остается низким.
