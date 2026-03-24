Сделка с новорожденной кончилась уголовным делом в российском регионе
В Карачаево-Черкесии перед судом предстанут врач и местная жительница, которых обвиняют в незаконной передаче новорожденного ребенка. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК России.
Фигуранткам вменяют статью о сделке в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. По версии следствия, в 2022 году жительница республики родила девочку в перинатальном центре Черкесска. После родов она заявила заведующей отделением, что не собирается воспитывать ребенка. В ответ медработник предложила забрать новорожденную себе, пообещав позже устроить ее в семью. Следствие считает, что таким образом женщины достигли устной безвозмездной договоренности.
Как установили правоохранители, после этого врач оставила младенца у себя и оформила документы с использованием подложных данных. На время следствия суд отправил медицинскую работницу под домашний арест, а биологической матери назначил запрет определенных действий.
В СК уточнили, что доказательства по делу собрали, материалы направят в суд.
Читайте также: