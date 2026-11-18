В Талдоме высокотехнологичная операция спасла пациентку от желчнокаменной болезни
Талдомские врачи спасли пациентку от осложнений желчнокаменной болезни, проведя высокотехнологичную операцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В хирургическое отделение больницы поступила женщина с жалобами на сильные боли в животе. Обследование выявило значительное увеличение жёлчного пузыря и его воспаление. Это подтверждало желчнокаменную болезнь, от которой пациентка страдала долгое время. Периодические приступы снижали качество её жизни.
«Мы провели полуторачасовую высокотехнологичную малоинвазивную операцию – щадящее удаление желчного пузыря. Удалённый орган был переполнен камнями разного размера – от песчинок до крупных конкрементов. Они вызывали приступы боли. Если бы не своевременная помощь, через несколько дней состояние пациентки могло перерасти в острый холецистит», – рассказал врач-хирург Даниил Комаров.
Он добавил, что удаление жёлчного пузыря избавило женщину от повторных приступов и развития такого серьёзного осложнения, как механическая желтуха. Это состояние, при котором начинается тяжелейшая интоксикация организма. Отсутствие жёлчного пузыря не влияет на качество жизни: организм полностью адаптируется к нему.
Уже на третьи сутки после операции пациентку выписали домой под наблюдение врача поликлиники. Теперь она сможет вернуться к активной жизни без боли.