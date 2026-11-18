18 ноября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Талдомские врачи спасли пациентку от осложнений желчнокаменной болезни, проведя высокотехнологичную операцию. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В хирургическое отделение больницы поступила женщина с жалобами на сильные боли в животе. Обследование выявило значительное увеличение жёлчного пузыря и его воспаление. Это подтверждало желчнокаменную болезнь, от которой пациентка страдала долгое время. Периодические приступы снижали качество её жизни.

«Мы провели полуторачасовую высокотехнологичную малоинвазивную операцию – щадящее удаление желчного пузыря. Удалённый орган был переполнен камнями разного размера – от песчинок до крупных конкрементов. Они вызывали приступы боли. Если бы не своевременная помощь, через несколько дней состояние пациентки могло перерасти в острый холецистит», – рассказал врач-хирург Даниил Комаров.