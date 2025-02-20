В Талдоме задержали рецидивиста с килограммом конопли

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
33-летнего ранее судимого жителя Талдома задержали по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские обыскали гараж и бытовку на дачном участке задержанного и обнаружили там коробку с веществом растительного происхождения, а также свёртки с белым порошком», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что растительное вещество является коноплёй, её общая масса составила один килограмм. Проверку белого порошка проведут в ходе дальнейшего расследования.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и оставили под стражей до суда.
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