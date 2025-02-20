Подозреваемую в вымогательстве 5 млн руб. задержали полицейские в Москве

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Подозреваемую в вымогательстве на сумму в пять миллионов рублей задержали столичные полицейские при поддержке Росгвардии. Уточняется, что речь идет о 31-летней петербурженке.
«По предварительным данным, ранее знакомая с потерпевшим злоумышленница требовала от него более 5 миллионов рублей, угрожая распространением в интернете сведений, порочащих его честь и достоинство. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что девушку задержали на встрече с потерпевшим в ресторане, когда она получила муляж в виде денег. Сейчас следователи разбираются в деталях. Открыто уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.
Ранее стало известно о задержании жителя Белоруссии при попытке провоза наркотиков в Россию.
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Никита Кротов