У жителя Сергиева Посада украли 100 кг медной проволоки

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Житель Сергиева Посада написал в полицию заявление о краже у него 100 килограммов медной проволоки на общую сумму 74 тысячи рублей, похитителя металла удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.