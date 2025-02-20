У жителя Сергиева Посада украли 100 кг медной проволоки

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Житель Сергиева Посада написал в полицию заявление о краже у него 100 килограммов медной проволоки на общую сумму 74 тысячи рублей, похитителя металла удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По подозрению в совершении этой кражи задержан ранее судимый житель Вологодской области. Поданным следствия, он проник в принадлежащий заявителю ангар, где хранилась проволока, и вынес ценный металл», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что таможенники задержали жителя Республики Беларусь, попытавшегося провезти в Россию 140 килограммов гашиша, спрятав наркотики на спальном месте в кабине фуры.
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