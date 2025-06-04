В подмосковном посёлке Запрудня снесли обветшавший дом на восемь квартир

04 июня 2025, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Первомайская в рабочем посёлке Запрудня Талдомского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.







«Дом был построен в 1952 году, его общая площадь составляла около 380 квадратных метров. Из-за высокого износа строительных конструкций дом был признан аварийным. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.