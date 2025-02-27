В театре «Первопроходцы» прошли занятия по актёрскому мастерству для студентов

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Артисты молодёжного театра «Первопроходцы» провели мастер-класс по актёрскому мастерству для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Первокурсники и второкурсники техникума приняли участие в интерактивных заданиях. Мастер-класс был направлен на развитие у будущих авиаспециалистов творческих способностей и навыков командной работы. Студенты изображали бытовую технику – телевизор и стиральную машину, импровизировали со случайными словами, выбранными из корзины», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Как пояснили организаторы, такой подход позволил участникам не только освоить базовые приёмы актерского мастерства, но и развить концентрацию внимания, воображение, необходимые как на сцене, так и в повседневной жизни.
«Мне удалось раскрыться на занятиях. Обычно я более скован», – поделился один из студентов.После интерактивной части занятий студентам рассказали о возможности продолжить обучение в театре. Все желающие в возрасте от 14 до 35 лет могут попробовать себя в роли актёра или режиссёра.
Записаться на пробное занятие можно по ссылке.
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