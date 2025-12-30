В тоннеле на Путилковском шоссе открыли рабочее движение
В Красногорске открыли рабочее движение по тоннелю Путилковского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В рамках второго этапа реконструкции построили 500-метровый тоннель, новые съезды на шоссе и подземный пешеходный переход. Протяжённость участка реконструкции составила 1,6 км.
«Работы стартовали два года назад. Сейчас это современная, удобная четырёхполосная магистраль. Так мы откроем бессветофорный выезд на МКАД для жителей жилого комплекса «Большое Путилково» и ЖК «Путилково» на ул. Сходненской. Время в пути сократится для 25 000 водителей, а после интеграции тоннеля с автодорогой «Путилково – Пятницкое шоссе» – для 100 000 жителей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Новые съезды обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Для безопасности пешеходов на шоссе обустроили подземный переход. До сентября будущего года завершат благоустройство прилегающей территории.
В перспективе новый тоннель станет частью автодороги «Путилково – Пятницкое шоссе».
В министерстве напомнили, что в декабре 2020 года было открыто рабочее движение после первого этапа реконструкции Путилковского шоссе. Участок дороги протяжённостью 1,6 км расширили с двух до четырёх полос.