Достижения.рф

В тоннеле на Путилковском шоссе открыли рабочее движение

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске открыли рабочее движение по тоннелю Путилковского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.



В рамках второго этапа реконструкции построили 500-метровый тоннель, новые съезды на шоссе и подземный пешеходный переход. Протяжённость участка реконструкции составила 1,6 км.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

«Работы стартовали два года назад. Сейчас это современная, удобная четырёхполосная магистраль. Так мы откроем бессветофорный выезд на МКАД для жителей жилого комплекса «Большое Путилково» и ЖК «Путилково» на ул. Сходненской. Время в пути сократится для 25 000 водителей, а после интеграции тоннеля с автодорогой «Путилково – Пятницкое шоссе» – для 100 000 жителей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Новые съезды обеспечат удобный и безопасный въезд и выезд на основной ход тоннеля. Для безопасности пешеходов на шоссе обустроили подземный переход. До сентября будущего года завершат благоустройство прилегающей территории.

Тут подпись документа

В перспективе новый тоннель станет частью автодороги «Путилково – Пятницкое шоссе».

В министерстве напомнили, что в декабре 2020 года было открыто рабочее движение после первого этапа реконструкции Путилковского шоссе. Участок дороги протяжённостью 1,6 км расширили с двух до четырёх полос.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0