В тоннеле на Путилковском шоссе открыли рабочее движение

30 декабря 2025, 18:37

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске открыли рабочее движение по тоннелю Путилковского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В рамках второго этапа реконструкции построили 500-метровый тоннель, новые съезды на шоссе и подземный пешеходный переход. Протяжённость участка реконструкции составила 1,6 км.

«Работы стартовали два года назад. Сейчас это современная, удобная четырёхполосная магистраль. Так мы откроем бессветофорный выезд на МКАД для жителей жилого комплекса «Большое Путилково» и ЖК «Путилково» на ул. Сходненской. Время в пути сократится для 25 000 водителей, а после интеграции тоннеля с автодорогой «Путилково – Пятницкое шоссе» – для 100 000 жителей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.