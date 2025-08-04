При столкновении поезда и автобуса в Ленобласти погибли два человека
В Ленинградской области произошло трагическое ДТП, в результате которого столкнулись грузовой поезд и рейсовый автобус. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошёл сегодня в 06:11 по московскому времени на перегоне Олонец — Лодейное Поле.
По предварительной информации, водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояния для предотвращения столкновения оказалось недостаточно. В результате аварии погибли два человека, ещё 12 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.
По данным Октябрьской железной дороги, схода подвижного состава не произошло, и локомотивная бригада не обращалась за медицинской помощью. В автобусе находились туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и службы экстренной помощи. Проводится расследование обстоятельств инцидента.
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