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При столкновении поезда и автобуса в Ленобласти погибли два человека

Фото: iStock/designbydx

В Ленинградской области произошло трагическое ДТП, в результате которого столкнулись грузовой поезд и рейсовый автобус. Об этом пишет РИА Новости.



Инцидент произошёл сегодня в 06:11 по московскому времени на перегоне Олонец — Лодейное Поле.

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояния для предотвращения столкновения оказалось недостаточно. В результате аварии погибли два человека, ещё 12 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

По данным Октябрьской железной дороги, схода подвижного состава не произошло, и локомотивная бригада не обращалась за медицинской помощью. В автобусе находились туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и службы экстренной помощи. Проводится расследование обстоятельств инцидента.

Дарья Осипова

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