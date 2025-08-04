Краснокамский маньяк признался в новых убийствах

04 августа 2025, 08:47

SHOT: пермский маньяк Белорусцев признался в убийстве двух подростков в 2004 году

Фото: iStock/OlFedv

Маньяк из Пермского края Станислав Белорусцев, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», сознался в двойном убийстве подростков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





По словам самого Белорусцева, 6 марта 2004 года он убил двух братьев 15 и 17 лет. Эти преступления оставались нераскрытыми 21 год.

«58-летний Станислав Белорусцев заявил сотрудникам ИК-6 в Соль-Илецке, что два жутких убийства, совершенные им 21 год назад, не были раскрыты», — говорится в публикации.