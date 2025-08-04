На Урале мужчина убил незнакомую женщину, перепутав её со своей девушкой
На Урале произошла трагическая ситуация, в результате которой 43-летняя Ирина Артамонова была убита на улице. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Инцидент случился, когда Ирина и её муж направлялись в магазин и весело общались. В этот момент к ним подъехал 43-летний Магомедрасул Алидаров на велосипеде.
Неизвестный начал выкрикивать имя Ирины и оскорбления, что привело к недоумению со стороны женщины, так как она никогда ранее не встречала этого человека. Внезапно Алидаров достал нож и ударил Ирину в живот.
«Мама и отчим сделали обработку квартиры от насекомых и пошли в магазин, я в этот момент ночевала в гостинице. По дороге мимо них на велосипеде проезжал нерусский мужчина. Он был под веществами и спутал мою маму со своей сожительницей – ее тоже зовут Ирина», — рассказала дочка погибшей.
Несмотря на попытки оказать помощь, женщина скончалась на руках своего мужа. На допросе подозреваемый признался, что находился под воздействием наркотиков и перепутал Ирину с собственной девушкой. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.