На Урале мужчина убил незнакомую женщину, перепутав её со своей девушкой

04 августа 2025, 08:47

Фото: iStock/zoka74

На Урале произошла трагическая ситуация, в результате которой 43-летняя Ирина Артамонова была убита на улице. Об этом пишет «‎КП-Екатеринбург».





Инцидент случился, когда Ирина и её муж направлялись в магазин и весело общались. В этот момент к ним подъехал 43-летний Магомедрасул Алидаров на велосипеде.



Неизвестный начал выкрикивать имя Ирины и оскорбления, что привело к недоумению со стороны женщины, так как она никогда ранее не встречала этого человека. Внезапно Алидаров достал нож и ударил Ирину в живот.





«Мама и отчим сделали обработку квартиры от насекомых и пошли в магазин, я в этот момент ночевала в гостинице. По дороге мимо них на велосипеде проезжал нерусский мужчина. Он был под веществами и спутал мою маму со своей сожительницей – ее тоже зовут Ирина», — рассказала дочка погибшей.