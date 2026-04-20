В Троице-Сергиевой Лавре создадут 3D-модель исторической ограды сада
3D-модель объекта культурного наследия — ограды Пафнутьева сада в Троице-Сергиевой Лавре — создадут специалисты Мособлгеотреста. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Модель используют для проектирования работ по реставрации объекта.
«Инженерно-геодезические изыскания на ограде Пафнутьева сада являются первым этапом подготовки к реставрации объекта культурного наследия. Результатом работ станет создание 3D-модели», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Пафнутьев сад, расположенный у южной стены Троице-Сергиевой Лавры, является частью исторического ансамбля монастырского комплекса. Ограда сада считается полноценным архитектурным сооружением с признанной исторической и культурной ценностью. Её построили в конце XIX века по проекту архитектора Александра Латкова.