В трёх городах Подмосковья проведут уникальный квест
Квест-путешествие по объектам, построенным и отремонтированным по Народной программе «Единой России», проведут в Видном, Балашихе и Королёве в рамках проекта подмосковного отделения «Молодой Гвардии» «Город пЕРемен». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Первой частью проекта стало «строительство» городов будущего: студенты создавали макеты из картона и скотча и прорабатывали предложения по развитию родных населённых пунктов.
«На первую часть мы увидели невероятный отклик участников с конкретными, местами нестандартными решениями по преобразованию своих городов. Теперь мы решили пойти дальше: покажем, какие перемены — некогда тоже чьи-то мечты или идеи — уже стали явью», — сказала руководительница регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.Для участников квеста, который будет проходить в Видном 23 мая, в Балашихе — 31 мая и в Королёве — 6 июня, подготовили более 600 вопросов, заданий и головоломок. При этом найти решение большинства из них будет невозможно без личного посещения локации. Так квест станет настоящим исследованием города.
Принять участие в игре могут все желающие. Для этого достаточно собрать команду от одного до пяти человек и зарегистрироваться на сайте gorod-peremen.ru.