В трёх городах Подмосковья проведут ярмарки вакансий
Ярмарки вакансий проведут в конце июня в Химках, Подольске и Ногинске, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В Химках ярмарка вакансий состоится 25 июня на территории торгово-развлекательного центра «МЕГА Химки». Мероприятие начнётся в 14:00 и завершится в 17:00», — говорится в сообщении.В Подольске и Ногинске ярмарки вакансий будут проходить 27 июня с полудня до 15:00. Местом проведения мероприятия в Ногинске станет Центр занятости населения Московской области, а в Подольске — Концертный зал.
Кроме того, на 26 июня запланирована ярмарка вакансий в онлайн-формате.
Мероприятия проводятся в рамках федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».