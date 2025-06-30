В Москве на Северо-Восточной хорде столкнулись два автомобиля

Фото: медиасток.рф

Крупная авария произошла на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.



По данным ведомства, приблизительно на 21,3 километре магистральной улицы столкнулись два автомобиля. В настоящее время информация о пострадавших в результате ДТП, его причины и обстоятельства устанавливаются. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Отмечается, что на участке дороги образовалась пробка протяженностью 4,5 километров. Позже движение автомобилей было восстановлено.

Перед этим сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли двое подростков, еще двое были доставлены в больницу с травмами.

Лидия Пономарева

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