В Подмосковье запустили производство электрокаров для полиции
Электромобили «Урбис», предназначенные для работы полиции на массовых мероприятиях, начали производить на заводе «Конкордия» в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
В настоящее время первые патрульные электрокары «Урбис» проходят госиспытания.
«После завершения тестирования «Конкордия» планирует производить в год до 300 «Урбисов». При необходимости число готовых машин можно будет увеличить», — говорится в сообщении.Сейчас основной продукцией предприятия является коммунальная электротехника (подметальные и поливомоечные машины «Апекс»), а также гольфкары и электробусы.
