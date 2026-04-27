Россиянам рассказали, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево

27 апреля 2026, 17:14

Автоюрист Воропаев: При падении дерева на машину надо вызвать участкового

Фото- и видеосъемка, а также дендрологическая экспертиза помогут автовладельцу получить компенсацию при падении дерева на машину. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.





Он уточнил, что при падении дерева или веток на машину необходимо сразу вызвать участкового уполномоченного, который составит протокол осмотра и зафиксирует на фото место происшествия.





«Однако и самому владельцу авто важно не терять время и максимально подробно заснять произошедшее. Имея такие данные, можно будет заказать дендрологическую экспертизу, которая поможет доказать, что растение было больным, гнилым, сухим, из-за чего и произошло падение», — отметил Воропаев в разговоре с Москвой 24.

«Если там прописаны угон и ущерб, то каско в этих ситуациях не работает. А если прописаны ситуации с упавшими деревьями, то страховая компания будет нести ответственность», — пояснил юрист.