Россиянам рассказали, как получить компенсацию за упавшее на машину дерево
Автоюрист Воропаев: При падении дерева на машину надо вызвать участкового
Фото- и видеосъемка, а также дендрологическая экспертиза помогут автовладельцу получить компенсацию при падении дерева на машину. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Он уточнил, что при падении дерева или веток на машину необходимо сразу вызвать участкового уполномоченного, который составит протокол осмотра и зафиксирует на фото место происшествия.
«Однако и самому владельцу авто важно не терять время и максимально подробно заснять произошедшее. Имея такие данные, можно будет заказать дендрологическую экспертизу, которая поможет доказать, что растение было больным, гнилым, сухим, из-за чего и произошло падение», — отметил Воропаев в разговоре с Москвой 24.
Далее необходимо провести независимую оценку ущерба и направить досудебную претензию в муниципалитет города или в управляющую компанию, на балансе которой находилось упавшее дерево. Однако владельцу пострадавшего авто могут отказать в возмещении ущерба, ссылаясь на ЧС. В этом случае пользу автовладельцу могут принести результаты дендрологической экспертизы, заключил эксперт.
Тем временем автоюрист Дмитрий Славнов рассказал RT, что страховка ОСАГО не покрывает ущерб из-за падения дерева. КАСКО гарантирует компенсацию только, если это прописано в договоре.
«Если там прописаны угон и ущерб, то каско в этих ситуациях не работает. А если прописаны ситуации с упавшими деревьями, то страховая компания будет нести ответственность», — пояснил юрист.